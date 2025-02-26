Διαμέρισμα στην Αργυρούπολη νοίκιαζε ο Τούρκος που επέζησε της μαφιόζικης επίθεσης χθες στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, το πρωί οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα και εντόπισαν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες.

ΕΥΠ και ελληνικό FBI χαρτογραφούν την τουρκική μαφία στη Θεσσαλονίκη ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία που συνέλλεξαν προκύπτει ότι οι Τούρκοι, μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη καθώς είχε σφίξει ο κλοιός στην Αθήνα μετά τη συμπλοκή στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Θεοδόση Πάνου, το μαφιόζικο χτύπημα κατά πάσα πιθανότητα αφορά υπόθεση δοσοληψίας ναρκωτικών καθώς στην κατοχή του οδηγού που κατάφερε να επιζήσει βρέθηκε ποσότητα χασίς.

Επίσης αυτό που προκύπτει, είναι ότι ο εκτελεστής ήταν επαγγελματίας καθώς το θύμα έφερε μια σφαίρα στο κεφάλι και μια στην καρδιά.

Ο νεκρός στη χώρα του διωκόταν με ένταλμα σύλληψης για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης.

Επίσης ο Τούρκος που επέζησε βρίσκεται στην Ελλάδα με άδεια παραμονής ενώ ο νεκρός είχε κάνει αίτημα να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

Πηγή: skai.gr

