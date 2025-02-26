Παραδόθηκε στις Αρχές ο 17χρονος που τα ξημερώματα της Κυριακής πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο νεαρούς άνδρες έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, στο Ηράκλειο. Ο 17χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 4 Μαρτίου.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, όπως και τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ανδρών 25 και 27 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο 25χρονος που έλαβε ήδη εξιτήριο, φέρεται να τραυματίστηκε στο ισχίο, ενώ ο 27χρονος φέρεται να έχει τραύματα στους μηρούς και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.