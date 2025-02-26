Παραδόθηκε στις Αρχές ο 17χρονος που τα ξημερώματα της Κυριακής πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο νεαρούς άνδρες έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, στο Ηράκλειο. Ο 17χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 4 Μαρτίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, όπως και τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ανδρών 25 και 27 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο 25χρονος που έλαβε ήδη εξιτήριο, φέρεται να τραυματίστηκε στο ισχίο, ενώ ο 27χρονος φέρεται να έχει τραύματα στους μηρούς και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

