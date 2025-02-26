Λυκουρέζος: Είμαι καλά, αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και πήγα στο νοσοκομείο - Δεν υπάρχει εγκεφαλικό

Τις πρώτες δηλώσεις του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από χτες, Τρίτη, μετά από έντονη αδιαθεσία έκανε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, αναφέροντας πως είναι καλά και οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno», ο κ. Λυκουρέζος διέψευσε και την είδηση πως υπέστη εγκεφαλικό, ενώ σημείωσε πως αύριο, Πέμπτη θα πάρει εξιτήριο.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Χθες αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και έναν ισχυρό πονοκέφαλο και έκρινα αναγκαίο και σκόπιμο να πάω στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί με εξετάσεις ποια είναι η κατάσταση. Ευτυχώς όλα είναι καλά. Έγιναν οι εξετάσεις. Τα αποτελέσματα είναι θετικά. Θα μείνω και σήμερα στο νοσοκομείο για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων και ελπίζω αύριο να πάρω εξιτήριο. Δεν υπάρχει εγκεφαλικό. Ήταν μια υπερβολική και ανακριβής πληροφορία. Δίπλα μου είναι η σύντροφός μου και τα παιδιά μου».

Πηγή: skai.gr

