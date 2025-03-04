Μήνυση κατά αγνώστων υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας για τη δηλητηρίαση 16 αδέσποτων γατιών, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Διαμαντάκης, το περασμένο Σάββατο μια φιλόζωη γυναίκα φρόντιζε, όπως συνηθίζει, μια ομάδα από 20 γάτες στις οποίες έβαλε φαγητό, ωστόσο κάποιος άγνωστος πρόσθεσε στην τροφή δηλητήριο.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, Σπύρο Τζελέπη, και μαζί με άλλους συνεργάτες έστειλαν τις νεκρές γάτες για νεκροψία, ενώ κρατήθηκε δείγμα από την δηλητηριασμένη τροφή.

«Η αστυνομία κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για τον εντοπισμό του δράστη και ερευνά την υπόθεση μέσω των καμερών που έχει η γύρω περιοχή. Θέλουμε να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος για να καταλάβουν κάποιοι πως για τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις υπάρχουν συνέπειες», είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ.Διαμαντάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

