Στη δημοσιότητα βγήκαν βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση σπείρας διαρρηκτών, οι οποίοι χτυπούσαν κουδούνια και «άδειαζαν» σπίτια ανυποψίαστων ενοίκων στη Λαυρεωτική, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου, ζευγάρι που φαινομενικά δεν κινούσε υποψίες, χτυπούσε το κουδούνι σε κάθε σπίτι, για να βεβαιωθεί ότι έλειπαν οι ιδιοκτήτες. Εάν δεν απαντούσαν, οι δράστες πήγαιναν στον πίνακα του σπιτιού, με σκοπό να κόψει το ρεύμα και να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σπείρα είχε σαρώσει όλη τη Λαυρεωτική, καθώς οι διαρρήξεις ξεπερνούσαν τις 12-13, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από το Τμήμα Ασφαλείας Λαυρεωτικής που εξάρθρωσε αυτήν την εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρεται και στη δικογραφία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από ένα σπίτι οι διαρρήκτες κατάφεραν να αποσπάσουν λεία 200.000 ευρώ.

