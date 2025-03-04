Ανοίγουν σήμερα, Τρίτη και μετά από έναν μήνα τα σχολεία στη Σαντορίνη, την Ανάφη, την Ίο και την Αμοργό τα οποία είχαν μείνει κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες.

Οι ειδικοί ωστόσο συστήνουν οι σχολικές μονάδες να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης για τον σεισμό, δεδομένου ότι ο κίνδυνος για κάποιες σχετικά ισχυρότερες δονήσεις, αν και έχει σημαντικότατα περιοριστεί, δεν έχει εκλείψει.

Η Μόνιμη Ειδική́ Επιστημονική́ Επιτροπή́ Εκτίμησης του Σεισμικού́ Κίνδυνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και η Μόνιμη Επιστημονική́ Επιτροπή́ Παρακολούθησης Ελληνικού́ Ηφαιστειακού́ Τόξου του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν την Πέμπτη, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που αφορούν στην τρέχουσα σεισμική και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

