Άφαντοι παραμένουν οι γονείς που άφησαν το μωρό τους να κλαίει μόνο του στο μπαλκόνι, ενώ εκείνοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του σπιτιού με κλειστές μπαλκονόπορτες στο διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, έπειτα από προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Εισαγγελέας φαίνεται να ανακάλεσε την απόφασή του και κάλεσε τις Αρχές προκειμένου να τους εντοπίσουν.

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί δυνατόν αφού οι δύο γονείς με τα 4 παιδιά τους, δεν έχουν εντοπιστεί.

Το γεγονός αυτό, επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, το πρωί μιλώντας Action.

«Από επικοινωνία με την αστυνομία, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει πιθανότητα να εγκατέλειψαν τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Πηγή: skai.gr

