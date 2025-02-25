Τηλεθεατές του ΣΚΑΪ καταγγέλλουν στους Αταίριαστους πως έχουν πέντε επιχειρήσεις, οίκους ανοχής, στη Δράμα, νόμιμα, με ταμειακές και όλα όσα προβλέπονται, αλλά έχουν πρόβλημα με τα POS.

«Όπου και αν έχουμε πάει για να κάνουμε αίτηση να μας αποσταλεί POS, δεν μας δίνουν ούτε οι τράπεζες, ούτε οι εταιρείες με POS. Έχουμε πάει στην ΑΑΔΕ της πόλης και δεν μπορούν να κάνουν κάτι», επισημαίνεται στην καταγγελία.

Μάλιστα, κινδυνεύουν με πρόστιμο 20.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ διότι φαίνεται πως δεν έχουν συνδέσει τις ταμειακές με τα POS.

«Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, σας παρακαλώ ρωτήσετε κάποιον αρμόδιο υπουργό ή κάποιον της εφορίας», καταλήγει η καταγγελία.

Ο ΣΚΑΪ απευθύνθηκε στους αρμόδιους, οι οποίοι παραδέχτηκαν πως έχουν δίκαιο οι υπεύθυνοι των οίκων ανοχής και αναμένονται εξελίξεις για την υπόθεση.

