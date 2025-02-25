Δύσκολες είναι οι ώρες για τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια καθώς παραμένει διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου, μετά την ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο κ. Κούγιας πήγε στο νοσοκομείο στις 14 Φεβρουαρίου με υψηλό πυρετό. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν μέρα με τη μέρα και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν τη διασωλήνωσή του, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Αλέξης Κούγιας είχε διαγνωστεί με καρκίνο στους λεμφαδένες το 2022 και είχε λάβει θεραπεία, ενώ παράλληλα ασκούσε και τα δικηγορικά του καθήκοντα.

Ο ίδιος είχε μιλήσει για την μάχη που έδινε λέγοντας: «Ο καρκίνος είναι μια αρρώστια που δεν θέλεις να έρθει, όταν έρθει όμως είσαι υποχρεωμένος να τον βάλεις στην καθημερινότητά σου. Εγώ τον έχω βάλει στην καθημερινότητα μου τρία χρόνια και έχω πει ότι θα φύγω από τη ζωή ή μέσα από τα δικαστήρια ή μέσα από ένα γήπεδο».

Στο μεταξύ, σήμερα ο γιος του δικηγόρου προχώρησε σε νέα ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του δεν διατηρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή ψεύτικους λογαριασμούς που κυκλοφόρησαν στα social με το όνομα του Αλέξη Κούγια.

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν δήθεν αναρτήσεις του πατέρα μου, οφείλω να δηλώσω ότι ο πατέρας μου δεν διατηρεί κανέναν λογαριασμό στα social media, οπότε οτιδήποτε διαρρέει είναι ψεύτικο. Ελπίζω να μη συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη από τα Μέσα» γράφει στην ανάρτησή του, ο Χρήστος Κούγιας.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές που δίνει μάχη για τη ζωή του, έχει στο πλευρό του τα παιδιά του αλλά και την πρώην σύζυγό του, Εύη Βατίδου.

Με μια λιτή ανακοίνωση στα social media, ο Χρίστος και η Μάιρα Κούγια ανακοίνωσαν:

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία του πατέρα μας, επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι η κατάστασή του είναι πολύ κρίσιμη το τελευταίο διάστημα, χωρίς να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες.

»Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας και να μην μας πιέζετε να κάνουμε δηλώσεις επί τους θέματος στην τηλεόραση. Περιμένουμε έστω και τώρα σε αυτές τις δύσκολες ώρες να δείξετε σεβασμό στην οικογένειά μας και στα κοντινά πρόσωπα του πατέρα μας. Χρίστος Κούγιας και Μάιρα Κούγια».



Και η Εύη Βατίδου ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του πρώην συζύγου μου, Αλέξη Κούγια, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, παρά μόνο όσα ανακοίνωσαν τα παιδιά μου. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας»

Παραμένει σε λειτουργία το γραφείου του κ. Κούγια - Η ανακοίνωση των συνεργατών του

Ανακοίνωση εξέδωσε χτες, Δευτέρα και το δικηγορικό του γραφείο, με τους συνεργάτες του να αναφέρουν:

«Το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής του γραφείου μας, κου Αλεξίου Κούγια, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες, κατόπιν μίας αρνητικής εξέλιξης, ευρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετά από συνάντηση των παιδιών του κου Κούγια με τους συνεργάτες του γραφείου, συμφωνήθηκε το γραφείο να παραμείνει σε λειτουργία,,προκειμένου να διεκπεραιώνονται ομαλώς οι ήδη εκκρεμούσες υποθέσεις των εντολέων του κου Κούγια, αλλά και όσες ανατεθούν στο γραφείο μας, στο μέλλον. Σταθερή και ακλόνητη επιθυμία του επικεφαλής του γραφείου μας, είναι και θα είναι η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και η διαρκής υποστήριξη των ανθρώπων που το εμπιστεύονται.

Όλοι εμείς, οι συνεργάτες του κου Αλεξίου Κούγια, βρισκόμαστε στο πλευρό του στη δύσκολη μάχη που δίνει, με το ίδιο σθένος και την ίδια μαχητικότητα που μας έχει μεταλαμπαδεύσει, σε όλα τα χρόνια της συνεργασίας μας.

Αθήνα, 24.2.2025

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Οι συνεργάτες του Δικηγορικού γραφείου Αλεξίου Χ. Κούγια»

