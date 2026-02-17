Πτώση άνδρα από γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στον Περιφερειακό στο ύψος του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.
Όπως αναφέρει το thesspost.gr, ο 24χρονος έπεσε από τη γέφυρα και βρέθηκε στο οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
