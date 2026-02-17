Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πτώση άνδρα από γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στον Περιφερειακό στο ύψος του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, ο 24χρονος έπεσε από τη γέφυρα και βρέθηκε στο οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά.

