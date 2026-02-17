Προθεσμία για αύριο, Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, έλαβε για την απολογία του ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Τρικάλων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη το Σάββατο μετά την απόφαση της Εισαγγελίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σήμερα, έξω από τα δικαστήρια βρέθηκε και ομάδα εργαζομένων, σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους, χειροκροτώντας τον κατά την έξοδό του.

Γιατί σφραγίστηκε το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο λόγος για τον οποίον σφραγίστηκε χθες και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στον Πετρόπορο της Λάρισας, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι πως την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο του τμήματος Ανάπτυξης από τα Τρίκαλα έκανε αυτοψία και βρήκε πως δύο δεξαμενές αερίου είναι μη πιστοποιημένες.

Έτσι, για λόγους ασφάλειας μπήκε προσωρινό λουκέτο στο εργοστάσιο από τον Περιφερειάρχη, ενώ σήμερα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έκανε ενδελεχής έρευνα στο σύστημα αερίου.

Πηγή: skai.gr

