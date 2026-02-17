Πρώην δήμαρχος της Σιθωνίας Χαλκιδικής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε νομικός σύμβουλος του δήμου (συνέργεια στην παραπάνω πράξη), ενώ αθωώθηκε πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης.

Το ακίνητο των 100 στρεμμάτων που τον έφερε στο εδώλιο

Η υπόθεση αφορούσε ακίνητο, έκτασης 100 στρεμμάτων, στη Συκιά Σιθωνίας, για το οποίο ιδιοκτήτες γειτονικών οικοπέδων, επικαλούμενοι χρησικτησία, κατέθεσαν αγωγές κατά της δημοτικής επιχείρησης και του δήμου, διεκδικώντας τμήματα του ακινήτου.

Το κατηγορητήριο απέδιδε στον πρώην δήμαρχο ότι δεν αξιοποίησε τα προβλεπόμενα νομικά μέσα για να αντικρούσει τις διεκδικήσεις των ιδιωτών και να προασπίσει τα συμφέροντά του δήμου.

Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι μέλημά του ήταν να προασπίσει τα συμφέροντα και την περιουσία του δήμου. Επισήμανε ότι παράλληλα είχε και την ιδιότητα του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης και ότι δεν γνώριζε τα όρια και το ενιαίο του επίμαχου οικοπέδου. «Ήταν δύσκολο να δω, αν γίνονταν καταπατήσεις από ιδιώτες. Μπορεί να υπάρχει αμέλεια, αλλά όχι δόλος», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο πρώην δήμαρχος.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου για απιστία σε βάρος ΟΤΑ, τελεσθείσα και με παράλειψη, κατ' εξακολούθηση, από την οποία η ζημιά που προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη και υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και των 150.000 ευρώ. Η έφεση αποφασίστηκε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής και υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

