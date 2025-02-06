Λογαριασμός
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 10 μέτρων στο Αλεποχώρι

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή που έπεσε το αυτοκίνητο σε γκρεμό στο Αλεποχώρι Αττικής

ΕΜΑΚ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου, λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν από την παραθαλάσσια περιοχή, όταν ένα όχημα έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό βάθους περίπου 10 μέτρων.

Τα δύο άτομα  που επέβαιναν μεταφέρθηκαν, προληπτικά, για εξετάσεις στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Στην περιοχή επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

