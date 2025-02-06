Συναγερμός έχει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των Χανίων, καθώς ένα άτομο, έχει πέσει μέσα σε φρεάτιο στην περιοχή του Βατόλακκου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα οχήματα της Υπηρεσίας με 10 υπαλλήλους και επιχειρούν για την ανάσυρση του μέσα από το φρεάτιο. Σύμφωνα πληροφορίες του cretalive.gr ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του.

Για το συμβάν έχει κινητοποιηθεί και το ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

