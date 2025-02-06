Παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας όλες αυτές της ημέρες είναι ανοιχτά της Αρκεσίνης στην Αμοργό, και το νησί σείεται ασταμάτητα, οι κάτοικοι του νησιού παραμένουν ψύχραιμοι, χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τον τόπο τους.

«Εμείς είμαστε πιο κοντά στο επίκεντρο. Επομένως, κουνιόμαστε πιο πολύ, ενώ και το βουητό είναι αισθητό», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Γενικών Καθηκόντων και Πολιτικής Προστασίας Αμοργού, Σταμάτης Σίμος.

Όπως εξήγησε, από το νησί δεν έχει φύγει κόσμος παρά μόνο κάποιες οικογένειες και εκπαιδευτικοί λόγω μη λειτουργίας των σχολείων.

«Μέχρι αυτήν τη στιγμή ο κόσμος είναι ψύχραιμος. Είναι κάτι που δεν μας τρομάζει. Εδώ πέρα το έδαφος είναι στέρεο. Δεν είναι σαθρακιασμένο όπως είναι της Σαντορίνης. Ούτε τα σπίτια είναι όπως της Σαντορίνης, που είναι κρεμασμένα στην Καλντέρα. Εδώ πέρα είναι μονοκατοικίες. Αν βρεις και κάνα διώροφο είναι πετρόχτιστα τα περισσότερα. Ειδικά εδώ, στην Αρκεσίνη, που είμαστε πιο κοντά στον σεισμό. Ο κόσμος δεν φοβάται», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σίμος, έχουν σταλεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα ένα πυροσβεστικό όχημα με πέντε άτομα, ενώ προχθές το πρωί έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μαζί με το πλήρωμά του, δύο νοσηλευτές από τη Νάξο και σήμερα θα μεταβεί ακόμη ένας γιατρός.

«Ακόμη, έχουν σταλεί επτά γεννήτριες από τη ΔΕΗ σε περίπτωση που γίνει κάτι χειρότερο και θα μπορέσει να βάλει την κάθε γεννήτρια σε κάθε χωριό. Στείλανε καλώδια, στείλανε μετασχηματιστές, στείλανε κολόνες. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι υπάρχουν αρκετά εφόδια», ανέφερε ο αντιδήμαρχος για να συμπληρώσει πως δεν χρειάζεται πανικός, καθώς είναι κακός σύμβουλος.

Σημειώνεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένει η περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου και σε αυξημένη ετοιμότητα οι 8 ΕΜΑΚ της επικράτειας λόγω της σεισμικής δραστηριότητας μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Συνολικά, 67 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο, Αστυπάλαια, Ανάφη και Νάξο. Συγκεκριμένα, 51 πυροσβέστες και 9 οχήματα βρίσκονται στη Σαντορίνη συμπεριλαμβανομένων: Του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου «ΟΛΥΜΠΟΣ», μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ και της Ομάδας Σ.μη.Ε.Α. με 2 drones της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Τέλος, σε ετοιμότητα βρίσκεται ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος με εναέριους διασώστες.



