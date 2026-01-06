Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκαν σήμερα, 6 Ιανουαρίου 2026, τα Θεοφάνια σε όλη την Ελλάδα. Οι πιστοί συμμετείχαν με θρησκευτική κατάνυξη στις λιτές και μεγαλοπρεπείς τελετές, ενώ οι ιερείς πραγματοποίησαν τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων σε ποτάμια, λιμάνια και παραλίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην 112 Πτέρυγα Μάχης

Στην Αθήνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και στον Σαρωνικό, ενώ οι νέοι -και όχι μόνο- βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον σταυρό, ακολουθώντας το έθιμο που συμβολίζει την καθαρότητα και την ευλογία για τη νέα χρονιά.

Παράλληλα, σε πολλές πόλεις και χωριά της χώρας, οι τοπικές εκκλησίες και κοινότητες οργάνωσαν παραδοσιακές τελετές και λιτανείες, ενώ οι κάτοικοι παρακολούθησαν με σεβασμό και συγκίνηση τη θρησκευτική αυτή γιορτή. Τα Θεοφάνια αποτελούν όχι μόνο θρησκευτικό γεγονός, αλλά και μια γιορτή πολιτιστικής κληρονομιάς, που φέρνει κοντά τις κοινότητες και ενισχύει την ελληνική παράδοση.

Πλήθος κόσμου και πολιτικοί παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Πειραιά. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.



Στο Κολωνάκι βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Αγιασμός των Υδάτων στη Θεσσαλονίκη

Ηράκλειο: Έσπασε ο σταυρός που έπιασαν οι «βουτηχτάδες»

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανίων στο Ηράκλειο. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Παρά τη συννεφιά , δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό.

Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς. Στην τελετή παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, αλλά και πλήθος κόσμου.

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι «βουτηχτάδες» που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

