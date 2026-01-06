Λάρισα-Τρίκαλα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Νίκαια και Δυτική Θεσσαλία

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Τρίκαλα: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους και οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό.

Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα. Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί για αυτούς είναι θέμα επιβίωσης.

