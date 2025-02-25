Στην υπόθεση του θανάτου του άτυχου Βασίλη Καλογήρου, στη μαραθώνια κατάθεσή τους η μητέρα, ο πατέρας και ο θείος του θύματος επέμειναν να υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπός τους έπεσε θύμα αρπαγής και δολοφονίας. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που τους παρουσίαζαν την ίδια στιγμή που περιμένουν και τις τελικές απαντήσεις από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, επί δυόμιση ολόκληρες ώρες κατέθετε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου δίνοντας εξηγήσεις στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με τους ισχυρισμούς της για την αιτία θανάτου, επειδή ανέφερε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Χαρακτηριστικά, επισημαίνει ο δικηγόρος της οικογένειας Θανάσης Σανίδας στον ΣΚΑΪ: «Όταν μαθαίνει την ώρα πια [η μητέρα του], γιατί από τον πατέρα πληροφορήθηκε ότι το παιδί είχε αποχωρήσει και δεν είχε επιστρέψει μέσα στον χρόνο που θα έπρεπε να επιστρέψει, το μυαλό της πάει κατευθείαν στο ότι το παιδί της το έχουν απαγάγει. Για έναν έμπειρο δικαστικό, όπως η κυρία Αποστολάκη, οι σκέψεις είναι πολλές, να πάει στην αστυνομία ή να περιμένει τηλέφωνο;»

Ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου, κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, χθες το βράδυ. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόρριψη του αιτήματος της ιατροδικαστή Ρουμπίνης Λεοντάρη να απέχει από την έρευνα για τα αίτια θανάτου του.

Αναμένεται να διαπιστωθεί αν τα φάρμακα που λάμβανε ο 39χρονος συνδέονται με τις συνθήκες θανάτου του.

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «Σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή για επιπτώσεις που αν η διακοπή γίνει απότομα, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο».

