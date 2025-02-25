Συμμορίες ανηλίκων με πλούσια δράση στην Ημαθία

Ανήλικοι στην περιοχή της Ημαθίας, επιδίδονταν σε κλοπές καταστημάτων, επιχειρήσεων και γραφείων.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους που συνελήφθησαν σε περιοχή της Ημαθίας από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς τις πρώτες πρωινές ώρες χθες και στην κατοχή τους βρέθηκαν χρήματα(141 ευρώ) που όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από κατάστημα που είχαν διαρρήξει σε περιοχή της Ημαθίας.

Επίσης, το βράδυ της 23ης προς 24η Φεβρουαρίου επιχείρησαν να διαρρήξουν ακόμα ένα κατάστημα στην ίδια περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε. Από την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, μαζί με άλλους 3 ανήλικους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, δρώντας κυρίως τις μεταμεσονύχτιες ώρες, διέπρατταν συστηματικά κλοπές και διαρρήξεις, σε καταστήματα και επιχειρήσεις, αφαιρώντας χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι μέσα σε δύο μήνες(Ιαν-Φεβ) σε διάφορες περιοχές της Ημαθίας διέπραξαν 10 διαρρήξεις και κλοπές σε καταστήματα, επιχειρήσεις και γραφείο, μία κλοπή οχήματος και μία κλοπή μοτοσικλέτας, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Επίσης διέπραξαν δύο κλοπές από αυλές σπιτιών.

Η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης δύο γυναίκες κι έναν άνδρα ο οι οποίοι είναι οι κηδεμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Διαρρήξεις και κλοπές από ανήλικους και στην Αλεξάνδρεια

Ένας άνδρας και τρία ανήλικα αγόρια συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, με την κατηγορία ότι διέπραξαν ληστεία τον περασμένο Ιανουάριο σε βάρος ηλικιωμένου καθώς και 11 κλοπές.

Οι ίδιοι κατηγορούνται και για 6 απόπειρες κλοπής που έγιναν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου σε περιοχές της Ημαθίας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά διαφεύγει της σύλληψης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο άνδρες το βράδυ της 22ας Ιανουαρίου, εισήλθαν παράνομα σε μονοκατοικία ηλικιωμένου σε περιοχή της Ημαθίας και με τη χρήση βίας αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και διάφορα αντικείμενα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου, ο συλληφθείς μαζί με τους τρεις ανήλικους διέπραξαν δύο κλοπές ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλα δύο οχήματα σε περιοχή της Ημαθίας. Για τον άνδρα που αναζητείται προέκυψε επιπλέον ότι στις 27 Ιανουαρίου αφαίρεσε μία τσάντα από αποθήκη οικοδομής, που περιείχε έγγραφα και τρεις τραπεζικές κάρτες. Επίσης συνελήφθη και μια γυναίκα σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. .

Πηγή: skai.gr

