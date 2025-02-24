Της Ελένας Γαλάρη

«Μας έχει ανατεθεί η εντολή εκπροσώπησης μελών της οικογένειας του αειμνήστου Βασιλείου Καλογήρου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας και δικαιουμένων στην υποστήριξη της κατηγορίας κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν η μεν την 30-12-2024 η δε εκτιμάται κατά το πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου 2025».

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου.

Σημαντικό, επίσης, είναι ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι επειδή η ανάκριση είναι μυστική καθόλη τη διάρκεια της προδικασίας «παρακαλούμε κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο ή επαγγελματία του κλάδου ενημέρωσης να απέχει από κρίσεις και συμπεράσματα σχετικά με προσωπικά του χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και, σε κάθε περίπτωση, δε συνδέονται με τις εγκληματικές σε βάρος του ενέργειες. Τέτοιου είδους συμπεράσματα και κρίσεις δεν εξυπηρετούν ούτε την έρευνα ούτε την ουσιαστική ενημέρωση και είναι δυνατό να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις αναφορικά με γεγονότα, πριν ακόμη επιβεβαιωθούν ή αντικρουστούν, έτσι που μόνο θετική υπηρεσία στην ενημέρωση και στην έρευνα να μην προσφέρουν».

Πηγή: skai.gr

