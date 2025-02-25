Πρόστιμο 4.000 θα κληθεί να πληρώσει η ΕΥΔΑΠ στον Δήμο Γλυφάδας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Παπανικολάου, για την καταστροφή οδοστρώματος.

«Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος, αλλά και η Περιφέρεια, να επενδύουμε τόσα χρήματα για έργα οδοποιίας, για ασφαλτοστρώσεις, για να έχει η Γλυφάδα τους καλύτερους δυνατούς δρόμους κι έπειτα να περνάει όποιος θέλει, για όποιον λόγο θέλει και να τους καταστρέφει. Ποιοι το κάνουν αυτό; Εταιρίες και φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που αποφασίζουν όποτε τους βολεύει να περνάνε αγωγούς, σωλήνες, οπτικές ίνες, κ.ο.κ., χωρίς να ρωτάνε κανένα. Χαλάνε το οδόστρωμα, φτιάχνουν ένα μπάλωμα και φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους ένα δρόμο-κουρελού. Όχι πια λοιπόν. Όλοι πρέπει να συνυπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε αρμονικά, για το κοινό καλό» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.

«Ψηφίσαμε την κανονιστική πράξη του Δήμου μας, που προβλέπει συγκεκριμένα πρόστιμα. Δεν εξαιρούμε ούτε τις εταιρίες κοινής ωφέλειας», υπογράμμισε ο ίδιος χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως:

«Η ΕΥΔΑΠ θα κληθεί να πληρώσει στο Δήμο μας πρόστιμο 4.000 ευρώ, ποσό που θα προστεθεί στη χρηματοδότηση για τα μελλοντικά οδικά μας έργα.

Κι αυτό γιατί τα συνεργεία της χαλάσανε καινούργιο δρόμο, την Ανθέων (είχαμε ρίξει νέα άσφαλτο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής λίγο πριν τα Χριστούγεννα), για να διερευνήσουν μια βλάβη, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, ως όφειλαν. Αυτό θα συμβαίνει με όλες τις εταιρίες και τους οργανισμούς, ειδικά όταν θίγουν με τις παρεμβάσεις τους καινούργιους δρόμους και πεζοδρόμια. Φυσικά και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να διορθώνονται βλάβες και να γίνονται έργα, αλλά όχι χωρίς πρότερη συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και όχι χωρίς ποιοτικές παρεμβάσεις και αποκατάσταση στο οδόστρωμα στη συνέχεια. Αυτή η πρακτική πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Πέραν του προστίμου, στην Ανθέων η τεχνική μας υπηρεσία έχει επιληφθεί και η αποκατάσταση του οδοστρώματος που έκαναν με καταφανώς πρόχειρο τρόπο (με το «μπάλωμα» που βλέπετε...), θα γίνει από τα δικά μας συνεργεία με άρτιο τρόπο και θα χρεωθεί πρόσθετα η ΕΥΔΑΠ, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Το ακόμα χειρότερο δε: Είχαν δεσμευθεί ότι θα το αποκαταστήσουν σωστά και μόλις έφυγαν οι άνθρωποι της τεχνικής μας υπηρεσίας, το μπάλωσαν άρον άρον και έφυγαν... Χρήσιμα τα καλώδια και οι αγωγοί, χρησιμότατη και επιβεβλημένη η συνεννόηση για την ομαλή λειτουργία της πόλης.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανικολάου:

Αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες έγινε σήμερα το πρωί από την ΕΥΔΑΠ στην Ανθέων, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης, που τη φτιάξαμε πριν από μόλις δύο μήνες!

