Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση θανάτου τριών μελών της ίδιας οικογένειας στο Ελληνικό μέσα σε 13 ημέρες. Χωρίς να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος.

Εγκληματικές ενέργειες; Ουσία επιδείνωσης της κατάστασης υγείας τους; Συμπτωματικοί θάνατοι από παθολογικά αίτια και μετέπειτα ιδιοποίηση περιουσίας, ακινήτων ή χρημάτων; Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία αναμένεται να απαντήσουν σταδιακά τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από μια αρχική έρευνα, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι τα τρία μέλη της οικογένειας πέθαναν μετά από νοσηλεία τουλάχιστον μιας εβδομάδας σε νοσοκομεία, στον Ερυθρό Σταυρό, στο Ασκληπιείο Βούλας και σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Η 98χρονη μητέρα από πολλαπλά παθολογικά προβλήματα, η 78χρονη κόρη από νεφρική ανεπάρκεια και ο 75χρονος γιος από καρδιακή ανακοπή.

Στα αποτελέσματα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά τον θάνατο του 75χρονου, τρεις γείτονες τουλάχιστον φαίνεται να επικοινώνησαν με την αρμόδια υπηρεσία και να κατήγγειλαν παράξενες ενέργειες και το γεγονός πως τρία μέλη της οικογένειας πέθαναν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι αυτό οι αστυνομικοί περιμένουν αρχικά τα αποτελέσματά της, νεκροψίας - νεκροτομής και κυρίως των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτά θα δείξουν εάν τα τρία μέλη της οικογένειας είχαν λάβει κάποιο σκεύασμα ή ουσία που μπορεί να προκάλεσε μια ραγδαία επιδείνωση της υγείας τους.

Αν τα αίτια είναι παθολογικά, θα διερευνηθεί αν υπήρχαν άτομα που ειδοποιήθηκαν ή προσπάθησαν να εξαπατήσουν το τελευταίο μέλος της οικογένειας για να ιδιοποιηθούν και να πάρουν κάποια ακίνητα και χρήματα. Στο κάδρο των ερευνών είναι και η οικιακή βοηθός βουλγαρικής που συνόδευε την οικογένεια το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Η έρευνα της αστυνομίας για κάτι άλλο περίεργο θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και δοθεί οποιαδήποτε λεπτομέρεια που μπορεί να μας αφήνει υπόνοια εγκληματικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Προφανώς και προκαλεί ερωτήματα το ότι ουσιαστικά έχουν φύγει όλα τα μέλη μιας οικογένειας μέσα σε τόσο λίγες ημέρες. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας», πρόσθεσε η ίδια.

Αναφορικά με την οικιακή βοηθό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ ανέφερε πως: «θα κληθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης να δώσει κατάθεση, γιατί ήταν στην καθημερινότητα αυτής της οικογένειας. Δεν έχουμε πληροφορία για άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

«Οι θάνατοι αν μη τι άλλο και η χρονική αλληλουχία μεταξύ των τριών θανάτων είναι πάρα πολύ περίεργη, γι' αυτό τον λόγο παρενέβη και το ανθρωποκτονιών μπλοκάρισε τις ταφές και αναμένονται οι νεκροψίες – νεκροτομές οι οποίες θα ρίξουν φως στην υπόθεση, σε συνδυασμό με τις ανακριτικές πράξεις τις οποίες θα κάνει το ανθρωποκτονιών», δήλωσε από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας.

Επί 40 χρόνια η 98χρονη μαζί με τα δύο της παιδιά διέμεναν σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Πάντοτε φιλική, πάντοτε ήπιων τόνων, ενώ τον τελευταίο μήνα όπως λένε οι γείτονες, οι επισκέψεις των ασθενοφόρων ήταν συχνότερες.

«Βλέπαμε ασθενοφόρα που και που. Τον τελευταίο καιρό ήταν πιο συχνά», δήλωσε γείτονας.

Σημειώνεται πως στις 15 Απριλίου η 98χρονη μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή στον Ερυθρό Σταυρό από σηπτική καταπληξία, 6 ημέρες αργότερα, στις 21 Απριλίου ακολούθησε ο θάνατος της 78χρονης κόρη της στο Ασκληπιείο Βούλας, από πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή. Στις 28 Απριλίου κατέληξε από καρδιακή ανακοπή και ο 75χρονος γιος της οικογένειας.

