Εισβολή του προέδρου του ΣΑΤΑ στο γραφείο του Κυρανάκη

Εισβολή στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Συνοδευόμενος από έξι άτομα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ φέρεται να έμπαινε στα γραφεία απαιτώντας να του δοθούν εξηγήσεις, φωνάζοντας και υβρίζοντας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Εδώ μέσα είστε όλοι υπαλληλίσκοι μου, 40 χρόνια μπαίνω σε αυτό το Υπουργείο όποτε θέλω», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Ούτε για πολιτική πίεση πρόκειται, ούτε για “παρέμβαση”. Είναι καθαρός τραμπουκισμός. Και απέναντι σε αυτό, δεν θα υπάρχει ανοχή», διαμηνύουν από το υπουργείο Μεταφορών.

Σημειώνεται πως ο κ. Κυρανάκης απουσιάζει με τον πρωθυπουργό στη Ρώμη ενόψει του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Ιταλίας.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.