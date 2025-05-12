Σοβαρή καταγγελία από γυναίκα εναντίον του συζύγου της για βιασμό, έγινε χθες στην Αστυνομία στην Πάτρα.

Όπως πληροφορείται το tempo24.news, το ζευγάρι προσήχθη από αστυνομικούς χθες το απόγευμα στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα, ύστερα από κλήση της συζύγου.

Εκεί η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας της την ανάγκασε χωρίς τη θέλησή της σε σεξουαλική πράξη και προέβη σε μήνυση εις βάρος του.

Εξαιτίας της σοβαρότητας του αδικήματος, η δικογραφία της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Ασφάλεια Πατρών, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και χρόνια και έχει αποκτήσει έξι παιδιά, ενώ και οι δύο ασκούν υγειονομικά επαγγέλματα.

Ο σύζυγος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

