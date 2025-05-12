Νέα Σμύρνη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 71χρονο που δολοφόνησε τον γιο του

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης στον 71χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 45χρονο γιο του στο διαμέρισμά τους, στη Νέα Σμύρνη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται πως ο 71χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον γιο του και το κακό έγινε πάνω σε καυγά, ενώ εξιστόρησε το οικογενειακό δράμα που περνάνε εδώ και χρόνια, λόγω της εξάρτησης του θύματος από τα ναρκωτικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πήρε μαχαίρι, αυτός απάντησε πως μόνο και μόνο για να τον φοβίσει, καθώς ήταν επιθετικός ο 45χρονος.

