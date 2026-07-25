Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συγκρούσεις ξέσπασαν στη νότια Δυτική Όχθη, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Σούσια, με ανταλλαγή πετρών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ένας Παλαιστίνιος, χαρακτηριζόμενος ως «τρομοκράτης» από τον ισραηλινό στρατό, έκλεψε όπλο από Ισραηλινο και πυροβόλησε στον αέρα.

Ισραηλινός τραυματίστηκε από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν στήσει οδοφράγματα και καταδιώκουν τον δράστη.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στη νότια Δυτική Όχθη, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Σούσια, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, μία ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους στον βόρειο τομέα της κατεχόμενης, παλαιστινιακής περιοχής.

Σύμφωνα με τον στρατό, Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εκτόξευαν πέτρες οι μεν στους δε στον τομέα της Σούσια, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ομώνυμο παλαιστινιακό χωριό. Στη συνέχεια «ένας τρομοκράτης έκλεψε ένα όπλο» ενός Ισραηλινού και «πυροβόλησε στον αέρα».

Επίσης, ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε από ρίψη πέτρας και απομακρύνθηκε από το σημείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι στρατιώτες «καταδιώκουν τον τρομοκράτη και έχουν στήσει οδοφράγματα στη ζώνη» αυτή, αναφέρει η ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, Παλαιστίνιοι κάτοικοι του χωριού Τελ συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς εποίκους στη βόρεια Δυτική Όχθη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι. Την ίδια ημέρα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Φαρ’ άτα, κοντά στην Καλκίγια –πολλοί εξ αυτών από σφαίρες– και άλλοι δύο στο χωριό Σάρα, σε επιθέσεις εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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