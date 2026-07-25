Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας 78χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο για παροχή βοήθειας.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργούς Ορεστικού και την 8η ΕΜΟΔΕ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, με τον τραυματία να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άντρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του εβδομηνταοκτάχρονου ημεδαπού άρχισε σήμερα το απόγευμα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του, έπειτα από την πτώση του.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργούς Ορεστικού και από την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άντρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν. Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απο όπου τελικά παρελήφθη απο ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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