Γλασκώβη: Συγκρούσεις αντιμεταναστών διαδηλωτών με αντιρατσιστές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν στη Γλασκώβη μετά από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και συμμετεχόντων σε αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση.

Οι ταραχές σημειώθηκαν στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να σταματήσει τα επεισόδια.

Η κινητοποίηση κατά της μετανάστευσης οργανώθηκε από την ταυτοτική ομάδα Unite the Clans, που έχει πρωτοστατήσει σε παρόμοιες εκδηλώσεις στην πόλη.

Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα μεταξύ διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης και των συμμετεχόντων σε μια αντιρατσιστική αντισυγκέντρωση στη Γλασκώβη της Σκωτίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η μεγάλη πόλη της Σκωτίας έχει γίνει κατ’ επανάληψη το σκηνικό εντάσεων και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, κυρίως με πρωτοβουλία ταυτοτικών ομάδων, όπως είναι η Unite the Clans, η οποία οργάνωσε τη σημερινή κινητοποίηση.

Γύρω στο μεσημέρι, βίαια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο Γκλάσκοου Γκριν και τον γύρω χώρο. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πάρει θέση μεταξύ των δύο ομάδων για να βάλει τέλος στις συγκρούσεις. Δεκαπέντε άνθρωποι συνελήφθησαν για οπλοκατοχή και διατάραξη της τάξης, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν από βρετανικά μέσα δείχνουν έφιππους αστυνομικούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν μαυροντυμένους κουκουλοφόρους ενώ άλλοι συνάδελφοί του, με γκλομπ, απωθούν τους διαδηλωτές. Μια μεγάλη ομάδα εξ αυτών προκάλεσε «νέες ταραχές» στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες συνοικίες της Γλασκώβης αφού κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για επιθέσεις. Κυκλοφόρησε επίσης μια ανυπόστατη φήμη ότι ένα πρώην γηροκομείο θα στέγαζε αιτούντες άσυλο.

Η αστυνομία και πολλοί πολιτικοί προειδοποιούν για την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί κυρίως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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