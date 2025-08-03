Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα, Κυριακή η 32χρονη Αλγερινή μητέρα που συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί για τον θάνατο του 3χρονου κοριτσιού της στο Παλαιό Φάληρο.

Στη 32χρονη ασκήθηκε χθες ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο από οποιαδήποτε αιτία είναι ανίκανο να αντισταθεί κατά εξακολούθηση.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος της κατηγορουμένης.

Στο 3χρονο κοριτσάκι οι κηλίδες αίματος

Χθες έγινε γνωστό ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο δώμα όπου διέμενε με τα παιδιά της στα Κάτω Πατήσια ανήκουν στο 3χρονο κοριτσάκι. Οι κηλίδες βρέθηκαν σε συρτάρια ανάμεσα στο μπάνιο και την κουζίνα του διαμερίσματος που έμενε η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της.

Υπενθυμίζεται ότι η 32χρονη κατά τη σύλληψή της ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε το μπάνιο και ύστερα πήρε το νήπιο και τα άλλα δύο παιδιά και πήγαν στη θάλασσα όπου το άφησε, παρότι αντιλήφθηκε ότι το σώμα του ήταν ακόμη ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του. Λίγο αργότερα στους Λιμενικούς άλλαξε τα λεγόμενά της και απέδωσε και την τελευταία στιγμή στη θάλασσα σε ατύχημα και πως της γλίστρησε το παιδί.

Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν ακόμη πολύ σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σε σχέση με τον χρόνο θανάτου του παιδιού, εάν δηλαδή έφυγε από το σπίτι όσο βρισκόταν ακόμη στη ζωή, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή εάν ήταν ήδη νεκρό όταν η 32χρονη το μετέφερε με το καρότσι στην παραλιακή και τελικά το άφησε στη θάλασσα.

Η 32χρονη - η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές - υποστήριξε ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο το άτυχο κορίτσι διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.

Οι αρχές πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για «ατύχημα» που συνέβη στο μπάνιο του σπιτιού, αλλά η ίδια η 32χρονη προκάλεσε τα προθανάτια τραύματα στο παιδί της.

«Αυτά που λέει η μάνα, επιστημονικά δεν στέκουν»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Τα τραύματα στο πρόσωπο δεν έχουν καμία σχέση με μηχανισμό θανάτου. Δεν συνδέονται ούτε με τον πνιγμό ούτε με κάποια διαταραχή του επιπέδου συνείδησης που περιγράφεται από τη μητέρα, γιατί η ίδια λέει ότι (το παιδί) έχασε τις αισθήσεις του μετά το μπάνιο οπότε και οδηγήθηκε στην παραλία και το άφησα εκεί.

Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επαληθεύονται από την ιατροδικαστική επιστήμη και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να εξιστορεί την ιστορία όπως πραγματικά συνέβη, γιατί δεν στέκουν αυτά που λέει».

Όπως είπε, «οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο κρανίο έχουν προκληθεί εν ζωή, αλλά δεν συνδέονται με διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας», άρα δεν στηρίζουν το σενάριο της απώλειας συνείδησης από πτώση στο μπάνιο.

«Στους πνεύμονες βρέθηκαν νερό και άμμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής, υπογραμμίζοντας πως «αυτό από μόνο του υποδηλώνει πνιγμό, και μάλιστα σε παραλία, όχι στα ανοιχτά της θάλασσας».

Μάλιστα ο ιατροδικαστής θέτει και πιθανό κίνητρο στις ενέργειες της 32χρονης έναντι της μικρής της κόρης, εξαιτίας μίας χρόνια πάθησης που αντιμετώπιζε με το συκώτι της.

«Υπάρχει μια χρόνια παθολογία. Φτάνει όμως να εξακριβωθεί ποια είναι αυτή και τι διαταραχές εμφάνιζε το παιδί πριν καταλήξει, γιατί η συγκεκριμένη παθολογία, μπορεί να συνδέεται και με το κίνητρο της ανθρωποκτονίας εκ μέρους της συγκεκριμένης γυναίκας», πρόσθεσε.

