Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Τα ΑΦΜ που κάνουν αίτηση σήμερα - Όλα τα βήματα

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2025-2026 μέσω της πλατφόρμας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΥΚΟΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, www.eetaa.gr, από 30/7/2025 – 14/8/2025, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, ξεκινώντας ως ακολούθως:

03/8/2025 – 04/8/2025 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

05/8/2025 – 14/8/2025 για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων.

Η μεγάλη αλλαγή

Με σημαντική αλλαγή κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2025-2027 που αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Για πρώτη φορά, τα voucher που θα διανεμηθούν από την ΕΕΤΑΑ αποκτούν διετή ισχύ, προσφέροντας μεγαλύτερη συνέχεια και σταθερότητα στις οικογένειες.

Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να εξασφαλίσουν θέση για τα παιδιά τους χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση την επόμενη σχολική χρονιά. Πρόκειται για μια καινοτόμα παρέμβαση που μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση και προσφέρει προβλεψιμότητα στους ωφελούμενους.

