Καίτη Γκρέυ: Σήμερα το μεσημέρι η κηδεία της-Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας, Καίτης Γκρέυ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης, ενώ η σορός της τέθηκε λίγο πριν τις 12 σε λαϊκό προσκύνημα, μέχρι τις 15.00.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της, οι φίλοι και οι συνάδελφοί της θα την τιμήσουν με δύο από τα αγαπημένα της τραγούδια, «Βουνό» και «Ξένα χέρια», που την ανέδειξαν ως μία από τις σημαντικότερες φωνές της εποχής της.

«Η κηδεία της θα γίνει λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη από τις 12.00 μέχρι τις 15.00 στο Κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης. Μας είχε ζητήσει να φοράει ένα συγκεκριμένο φόρεμα μαύρο με χρυσή δαντέλα, το οποίο το φόραγε στις γιορτές της. Όταν πήγαινε να τη δει κάποιος επίσημος στο σπίτι, φόραγε αυτό το φόρεμα» ανέφεραν οι οικείοι της.

Ταυτόχρονα, στη δημοσιότητα βγήκε το βίντεο που είχε ζητήσει η Καίτη Γκρέυ να τραβηχτεί το περασμένο καλοκαίρι, με την ίδια να τονίζει στον Νίκο Νικόλιζα, πως θα προβληθεί αφότου πεθάνει.

«Η ζωή αυτή που διάλεξα είχε πολλές πίκρες, όμως είχε και πιο πολλές χαρές. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εκτός από ορισμένους. Στη ζωή που πέρασα συνάντησα και καλούς ανθρώπους και κακούς - περισσότερο βέβαια καλούς. Ο κόσμος δεν είναι κακός, εμείς τον κάνουμε κακό με τις κακίες μας και τις ζήλειες μας, τον κάνουμε κακό απέναντί μας. Ο Νικόλιζας κάποτε είπε μια κουβέντα για εμένα, ότι δεν έχει γνωρίσει πιο καλό άνθρωπο από εμένα. Είχα κι εγώ τις κακές μου και τις καλές μου.

Θέλω ο Θεός να βοηθήσει τα ορφανά παιδιά που υποφέρουν πολύ. Ειδικά εγώ υπέφερα πάρα πολύ στη ζωή μου. Έχασα τον πατέρα μου. Όπως όλος ο κόσμος έζησα και εγώ κάποιες καλές και κακές στιγμές. Δεν ξέρω εάν έμεινα στην ιστορία, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω ο κόσμος να με θυμάται με καλοσύνη. Υπάρχουν όμως και ζηλότυποι άνθρωποι, που βλέπουν συνέχεια κακές στιγμές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι καλός, εμείς τον κάνουμε κακό», είχε πει η Καίτη Γκρέυ.

Τα παιδικά της χρόνια

Η Καίτη Γκρέυ γεννήθηκε ως Αθανασία Γκιζίλη στο χωριό Μυτιληνιοί της Σάμου. Είχε 3 αδέρφια και δόθηκε από τη μητέρα της για υιοθεσία στην οικογένεια Καλαΐτζη. Η Αγγελική Καλαΐτζη, όπως έγινε αργότερα το όνομά της, μεγάλωσε στον Πειραιά και λάτρεψε τη θετή της μητέρα. Η απώλεια του θετού της πατέρα, όταν ήταν 7 ετών, ήταν η πρώτη σοβαρή απώλεια που βίωσε.

«Γεννήθηκα στη Σάμο. Όταν ήμουν ενός χρονού με υιοθέτησε ένα αντρόγυνο, μεγάλοι άνθρωποι, στα Ταμπούρια του Πειραιά, Καισαρείας 14. Η μαμά μου, η πραγματική, δεν έδωσε μόνο εμένα για υιοθεσία έδωσε και τον αδερφό μου, το Γιάννη. Δεν μπορούσε να μας ζήσει. Τέτοια φτώχεια στη Σάμο. Το προξενιό, γι’ αυτή την υιοθεσία, το ‘κανε η αδελφή της θετής μου μαμάς που έμενε κι αυτή στη Σάμο. Το νέο μου μπαμπά τον λέγανε Κώστα και τη μαμά μου Ευρύκλεια», έλεγε η ίδια στον Γιώργο Χρονά και το βιβλίο «Καίτη Γκρέυ: Αυτή είναι η ζωή μου».

Η βιολογική της μητέρα μπήκε στη ζωή της αργότερα και η Καίτη Γκρέυ είχε αποκαλύψει πώς είχε μάθει ότι ήταν υιοθετημένη. «Όταν ήμουν μικρή και μια κυρία μού έφερνε σοκολάτες και καραμέλες, ρωτούσα τη μητέρα μου ποια είναι αυτή η κυρία. Μου έλεγε ότι είναι μια θεία, που μας αγαπάει. Μεγάλωσα στα ξένα χέρια, αλλά αυτή η γυναίκα που με μεγάλωσε με λάτρεψε. Ήταν πραγματική μου μάνα. Μια μέρα, γυρνώντας από το νηπιαγωγείο, συνάντησα αυτή τη “θεία” στον δρόμο. Ήταν με έναν αστυνομικό και μόλις με είδε είπε “Να ‘το, να ‘το!”. Την είδα και τη ρώτησα, γιατί δεν έρχεται πια σπίτι μας. Μου είπε ότι δεν ήταν εδώ και έλειπε και μου είπε να πάω σπίτι της, να παίζω με τα παιδιά της», είχε πει.

«Και με πήρε σπίτι της και πέσανε τα αδέρφια μου – φυσικά ήταν αδέρφια μου – και εκείνη την ώρα μου είπε “Εγώ είμαι η σκύλα η μάνα σου, που σ’ έδωσα, γιατί δεν μπορούσα να σε ζήσω”. Της είπα ότι θέλω να κάτσω μαζί της και δεν θέλω να πάω στην άλλη. Μου είπε ότι, αν δεν πάω, θα τη βάλουν φυλακή. Η θετή μου μητέρα είχε καλέσει την αστυνομία και όταν πήγα σπίτι τής είπα: “Δεν είσαι εσύ η μαμά μου. Δώσε μου τα ρούχα μου, να πάω στην άλλη”. Είχα πολλές τέτοιες πικρίες στη ζωή μου», συμπλήρωνε η Καίτη Γκρέυ.

Παντρεύτηκε στην ηλικία των 15 ετών

Η Καίτη Γκρέυ παντρεύτηκε πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών με τον Νίκο Ηλιάδη. Η Καίτη Γκρέυ στον πρώτο της γάμο, έζησε τη ζήλια, τη βία και την κακοποίηση. «Μ’ αναποδογύρισε την σκάφη και μου χύσε όλα τα νερά στο σπίτι γιατί ακριβώς δεν ήθελε να βγαίνω ούτε έξω απ’ την πόρτα. Δεν ήθελε ούτε με γειτόνισσα να μιλάω, μπορώ να πω και κάτι που ‘ναι φριχτό, όταν έφευγε, κοίταζε τι κυλόττα φοράω. Γιατί όταν γύριζε απ’ την δουλειά του, ήθελε να φοράω την ίδια κιλότα, γιατί αν άλλαζα κυλόττα τι θα γινότανε;», έλεγε στην αυτοβιογραφία της.

Απέκτησε 2 γιους, τον Φίλιππο και τον Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Χώρισε στα 18 της χρόνια. Ακολούθησε ένας ακόμα γάμος στη ζωή της, με τον χρυσοχόο Μιχάλη Παπαναστασόπουλο. Από τον γιο της, Βασίλη, απέκτησε την εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη, η οποία κληρονόμησε το ταλέντο της στο τραγούδι.

Το ξεκίνημα στο τραγούδι

Μια μέρα στο καφενείο Πανελλήνιο, συνάντησε ένα διάσημο χορευτικό ντουέτο της εποχής που της πρότεινε να ασχοληθεί με τον χορό και να το ακολουθήσει. Είχε βρεθεί εκεί για να συναντήσει το πρότυπο της, τον Τζίμη Μακούλη, έναν διάσημο τραγουδιστή της εποχής.

Ξεκίνησε, λοιπόν, την πορεία της στην τέχνη ως ηθοποιός. Βρέθηκε στα μπουλούκια της Ρίτας Τσάκωνα και έπειτα ξεκίνησε να τραγουδά ελαφρό τραγούδι. Το πρώτο της τραγούδι ήταν «Το μαράζι», με την υπογραφή του Γιώργου Μητσάκη. Στις 3 Νοεμβρίου 1953 η Καίτη Γκρέυ και ο Γιώργος Μητσάκης, μπήκαν στο studio για να το ηχογραφήσουν. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία και καθιέρωσε την Καίτη Γκρέυ ως λαϊκή τραγουδίστρια. Από τότε η μία επιτυχία θ’ ακολουθήσει την άλλη: «Ποτέ τη μάνα μην πικραίνεις» και «Άναψε το τσιγάρο» του Γεράσιμου Κλουβάτου σε στίχους του Βίρβου και του Τσάντα αντίστοιχα, το θρυλικό «Βουνό» των Λουκά Νταράλα και Βαγγέλη Πρέκα, «Πάρε το δάκρυ μου» του Χιώτη και της Ευτυχίας, «Κάτσε στον καναπέ μου» του Χρυσίνη και του Τσάντα, «Ο σκληρός χωρισμός» του Μπακάλη και του Βίρβου κ.ά.

Για ένα μεγάλο διάστημα βρέθηκε στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού (Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία), όπου συνάντησε διασημότητες όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Τζίμι Χέντριξ, η Ρίτα Χέιγουορθ, η Μπέτυ Ντέιβις και ο Ρεξ Χάρισον. Γνώρισε επίσης τη Μαρία Κάλλας, τον Σταύρο Νιάρχο και τον Αριστοτέλη Ωνάση. Στη δεκαετία του ΄60 ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια έχοντας ημερομίσθιο που ξεπερνούσε ακόμα και τις 8.000 δραχμές. Ηχογράφησε περισσότερα από 1.500 τραγούδια μέχρι και το 1996, οπότε και αποσύρθηκε από τη δισκογραφία και τα νυχτερινά κέντρα.

Ο «θυελλώδης» έρωτας με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε για 5 χρόνια αρραβωνιασμένη με τον Στέλιο Καζαντζίδη, ένας έρωτας που μέτρησε πολλούς χωρισμούς και επανενώσεις, πάθος και έρωτα. «Μικρά παιδιά ήμασταν. Ήταν η πρώτη μου αγάπη και ο πρώτος άντρας που με έκανε να νοιώσω γυναίκα. Μείναμε μαζί 5 ολόκληρα χρόνια. Τη στοργή που βρήκε σε μένα δεν τη βρήκε από καμιά γυναίκα. Ήμουν δούλα στον άντρα. Ήταν άρρωστος και του έδινα τη σπλήνα και τη μάσαγε και μου την έδινε στο χέρι. Όπως έχεις ένα μωρό, έτσι είχα εγώ τον Στέλιο.

Πολλά Σαββατόβραδα δεν ήθελε να πάμε για δουλειά και προτιμούσε να μείνουμε μαζί στο σπίτι. Ήταν η μεγαλύτερη κατάχρηση της ζωής μου. Κάπου δεν ήταν τυχερό. Εκείνος ξεμυαλίστηκε όχι εγώ. Ξαναγύρισε σε μένα ο Στέλιος μετά από ένα χρόνο. Όμως εγώ κάπου είχα παγώσει. Έκανα μια προσπάθεια να σμίξω με τον Στέλιο, αλλά όπως φαίνεται το είχα ξεπεράσει και ήδη είχα γνωρίσει έναν άλλο άνθρωπο και ήμουν ευτυχισμένη μαζί του, το Νίκο Λαιμό, τον εφοπλιστή», είχε πει για εκείνον. Επίσης, υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Έμειναν μαζί 2 χρόνια. Η Καίτη Γκρέυ υπήρξε ζευγάρι και με τον Κώστα Καρρά.

