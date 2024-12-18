Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του ο μηχανικός που κατηγορείται για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον περασμένο Αύγουστο, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο, πράξη την οποία αρνήθηκε. Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου, ο κατηγορούμενος μηχανικός φέρεται να υποστήριξε ότι τα πιστοποιητικά ελέγχου που είχε προσκομίσει στον συγκατηγορούμενο του- ιδιοκτήτη του λούνα παρκ αφορούσαν κάποια επιμέρους ζητήματα λειτουργίας της επιχείρησης, όπως η πυροπροστασία και υψομετρικά θέματα των παιχνιδιών.

Για την ασφαλή λειτουργία του λούνα παρκ, όπως είπε, τον παρέπεμψε σε εγκεκριμένες εταιρείες τεχνικού ελέγχου που πιστοποιούν την ασφάλεια των πάρκων αναψυχής. «Τον προέτρεψα να απευθυνθεί αρμοδίως, προειδοποιώντας τον ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι παράνομος», ανέφερε, κατά πληροφορίες, στην απολογία του ο μηχανικός.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Είχαν προηγηθεί, χθες, οι απολογίες του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, της συζύγου του και του χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance). Ο πρώτος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

