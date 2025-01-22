Νταλίκα που επιχείρησε είσοδο στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Λάρισας, μέσω της αερογέφυρας της Φαρκαδόνας ντελαπάρισε και έκλεισε το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Λάρισα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο trikalavoice.gr φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, τη στιγμή μάλιστα που στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα και τώρα διεξάγεται σε μια μόνο λωρίδα από τις δυο, στην κατεύθυνση προς Λάρισα.

