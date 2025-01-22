Λογαριασμός
Ντελαπάρισε νταλίκα στην Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας, στο ύψος της Φαρκαδόνας - Δείτε φωτογραφίες

Το όχημα φέρετια να έχασε τον έλεγχο - Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα και τώρα διεξάγεται σε μια μόνο λωρίδα από τις δυο, στην κατεύθυνση προς Λάρισα

νταλίκα Λάρισα

Νταλίκα που επιχείρησε είσοδο στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Λάρισας, μέσω της αερογέφυρας της Φαρκαδόνας ντελαπάρισε και έκλεισε το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Λάρισα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο trikalavoice.gr φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, τη στιγμή μάλιστα που στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα και τώρα διεξάγεται σε μια μόνο λωρίδα από τις δυο, στην κατεύθυνση προς Λάρισα.

Τρίκαλα Λάρισα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λάρισα Τρίκαλα
