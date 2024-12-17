Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Πολυγύρου, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου, τον περασμένο Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν η σύζυγός του ιδιοκτήτη και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance).

Και οι τρεις κλήθηκαν να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, όπως τους ασκήθηκε η ποινική δίωξη μετά το πέρας της προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη με εντολή εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την "αβάσιμη". Ο ίδιος αμφισβήτησε τα ευρήματα του πραγματογνώμονα, στο πόρισμα του οποίου στηρίχθηκε το κατηγορητήριο και το οποίο καταγράφει μία σειρά από αστοχίες και παραλείψεις όσον αφορά τη λειτουργία του παιχνιδιού (όπως για παράδειγμα ότι «ήταν ιδιοκατασκευή, με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων που δεν παρείχαν κανένα εχέγγυο ή πρότυπο ασφάλειας κατασκευαστή»). Προσκόμισε δε, τεχνική έκθεση που διεξήγαγε τεχνικός σύμβουλος για λογαριασμό του, τα αποτελέσματα της οποίας - κατά τους ισχυρισμούς του - ανατρέπουν τα ευρήματα του πραγματογνώμονα.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του - που φαίνεται να κατέστη κατηγορούμενη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης - αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Με περιοριστικούς όρος (απαγόρευση εξόδου και επιπλέον εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα) αφέθηκε ελεύθερος και ο χειριστής του crazy dance, ο οποίος, σύμφωνα, με όσα έγιναν γνωστά, "έριξε" τις ευθύνες για το δυστύχημα στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ. «Δεν μπορούσα να γνωρίζω την κακή κατάσταση και συντήρηση του μηχανήματος», φέρεται να ανέφερε απολογούμενος δια υπομνήματος, ενώ επικαλούμενος την έκθεση πραγματογνωμοσύνης ανέφερε ότι η θραύση ήταν αναμενόμενη να επέλθει ανά πάσα στιγμή λειτουργίας του μηχανήματος με οποιαδήποτε ταχύτητα και αν κινούνταν αυτό και με οποιοδήποτε βάρος επιβαινόντων.

«Ενεργούσα σύμφωνα με τις εντολές του εργοδότη μου για το χειρισμό του μηχανήματος», τόνισε σε άλλο σημείο της απολογίας του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο 19χρονο, αλλά ούτε να καλέσει σε βοήθεια ή να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο επειδή αμέσως μετά το δυστύχημα τον φυγάδευσαν.

Τη σκυτάλη των απολογιών θα πάρει αύριο ο κατηγορούμενος μηχανικός (τελευταίος μέχρι στιγμής που διώκεται για την υπόθεση). Ο ίδιος κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του 19χρονου) και σε απόπειρα (για τον αδελφό του), επειδή φέρεται να είχε βεβαιώσει την ασφαλή λειτουργία του crazy dance.

Πηγή: skai.gr

