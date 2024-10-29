Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε ο 28χρονος μουσικός Φίλιππος Ρούσσος το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Λαυρίου.

O 28χρονος γιόρτασε λίγες ημέρες πριν, στις 4 Οκτωβρίου, τα γενέθλιά του. Δυστυχώς, το νήμα της ζωής του κόπηκε αιφνίδια καθώς σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook ο παραγωγός, Μπομπ Κατσιώνης «ένα φορτηγό παρέσυρε τη μηχανή του και τον εγκατέλειψε, αλλά τον έχουν πιάσει κάμερες και έχει παρέμβει εισαγγελέας».

«Επρόκειτο για ένα ταλαντούχο και ευγενικό παιδί που ήταν εδώ και καμιά δεκαετία στα underground δρώμενα είτε με τους Simplefast που είχαν παίξει και στο Schoolwave, είτε με τα δικά του πρότζεκτς», γράφει ο κ. Κατσιώνης και τονίζει σε άλλο σημείο ότι η ανάρτηση έγινε «κατόπιν μιας σχετικής άδειας ενός συγγενή του».

