Στην τελική τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του πρότυπου πάρκου στον Φαληρικό Όρμο, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Περιφέρεια Αττικής, μετά και την υπογραφή της σχετικής απόφασης για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Eliza Ferreira.

Το πάρκο, που εντάσσεται στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, θα έχει έκταση 541 στρεμμάτων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ.

Το προφίλ του Πάρκου – «Πράσινο» το 75%

Το νέο πρότυπο Μητροπολιτικό Πάρκο που θα δημιουργηθεί στον Φαληρικό Όρμο, συνολικής έκτασης 541 στρεμμάτων, υιοθετεί τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, ενσωματώνοντας όλες τις τρέχουσες κατευθύνσεις της τέχνης και της επιστήμης όσον αφορά στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ, εναρμονιζόμενο παράλληλα με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κατασκευή του πάρκου ανέρχεται σε 370 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωσή του να ορίζεται στο τέλος του 2028.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Αττική, το οποίο θα αποτελέσει ένα εμβληματικό έργο όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κυρίαρχα στοιχεία της φυσιογνωμίας του έργου, είναι η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, καθώς το πάρκο θα είναι φιλικό σε πεζούς και ποδηλάτες, σε ΑμεΑ και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα – ένας πνεύμονας πρασίνου με 2.900 δέντρα που θα φυτευτούν δίπλα στη θάλασσα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Αθήνας, ιδανικός για ποικίλες δραστηριότητες για κάθε ηλικία.

Το πάρκο θα προσφέρει 343 στρέμματα πρασίνου – που καλύπτουν το 75% της συνολικής του έκτασης – με πλούτο μεσαίων και μεγάλων δέντρων και πλήθος άλλων φυτών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η εξασφάλιση της φυσικότητας, δηλαδή η δημιουργία ενός μεσογειακού φυσικού τοπίου, το οποίο θα προσφέρει ευνοϊκές μικροκλιματικές συνθήκες και φυσική σκίαση, με ουσιαστικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή, ακολουθώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Επιπροσθέτως, η παρουσία υδροβιότοπου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ζωής στις νέες νησίδες που θα υπάρχουν στο τμήμα του Πάρκου που θα βλέπει στη θάλασσα

Παράλληλα με τον φυσικό πλούτο, το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα προσφέρεται για ήπιες πολιτιστικές δράσεις σε χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων, θερινό κινηματογράφο, υπαίθριους χώρους εκθέσεων, καθώς και για αθλητικές δραστηριότητες, με γήπεδα 5Χ5, πολυχώρους άσκησης, πισίνες κολύμβησης, στεγασμένες εγκαταστάσεις κ.α.

Επιπροσθέτως, θα φιλοξενούνται κοινωνικές εκδηλώσεις σε ανοικτούς και στεγασμένους χώρους εστίασης, καθώς και ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά, εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα, όπως θεματικές παιδικές χαρές, χώροι παιχνιδιών και 3D κατασκευών, παιχνίδι με την άμμο κ.α.

Ν. Χαρδαλιάς: «Παραλάβαμε το έργο στα πρόθυρα της απένταξης»

«Είμαι περήφανος, γιατί σήμερα ξαναβάζουμε σε πορεία υλοποίησης την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Αττική. Ένα έργο που αποτέλεσε προσωπικό μου στοίχημα, καθώς βρισκόταν στα πρόθυρα της απένταξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – μετά από αρκετά χρόνια παλινωδιών, που οφείλονταν σε έλλειψη εμπιστοσύνης, συνεννόησης και συνεργασίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Και πρόσθεσε: «Η περίοδος της αμφισβήτησης αποτελεί παρελθόν. Με συντονισμένες ενέργειες και συλλογική δουλειά η Περιφέρεια Αττικής γίνεται και πάλι αξιόπιστος εταίρος, όπως ακριβώς αρμόζει στο κύρος και στην αναπτυξιακή τροχιά, η οποία έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Η έγκριση του έργου από την Κομισιόν αποτελεί το επιστέγασμα της αγαστής και αδιάλειπτης συνεργασίας μας με την συμβουλευτική ομάδα των Jaspers και την DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτέλεσε – επαναλαμβάνω – βασική προτεραιότητα της διοίκησής μας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα».

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, έπειτα από αναλυτική ενημέρωση της διοίκησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ανελήφθησαν όλες οι πρωτοβουλίες για την επανασύσταση των ομάδων διαπραγμάτευσης με τα κοινοτικά όργανα, αλλά και για την εκ νέου ενεργοποίηση των τεχνικών συμβούλων του έργου, προκειμένου να προταθούν τεκμηριωμένες λύσεις επί των παρατηρήσεων που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Με σχέδιο, όραμα, σοβαρότητα και μεθοδικότητα, καταρτίσαμε έναν οδικό χάρτη και πραγματοποιήσαμε αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», επισήμανε ο Περιφερειάρχης και συνεχάρη όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή περαίωση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων και την έγκριση ολοκλήρωσης του έργου.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – και πρωτίστως την Επίτροπο Elisa Ferreira – την DG REGIO, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και, ασφαλώς, τα στελέχη των Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας για την αφοσίωσή τους στον μεγάλο αυτό στόχο.

Το επιτυχές αποτέλεσμα μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, αλλά δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αντιθέτως, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για δημοπράτηση του έργου εντός του έτους και έναρξη λειτουργίας του πάρκου έως το τέλος του 2028, στοχεύοντας στην περαίωση και των συνοδών έργων το ίδιο διάστημα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Elisa Ferreira: «Ιδανικό παράδειγμα βιωσιμότητας η μεγάλη αστική ανάπλαση στην Αττική για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο»

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira, δήλωσε: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο θα αποτελέσει ένα νέο σημαντικό τοπόσημο για την Αττική και τους κατοίκους της και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Πρόκειται για έναν χώρο πρασίνου που θα συνδέει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι οποίοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πλήθος αθλητικών, εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Το έργο υιοθετεί τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, αποτελώντας το ιδανικό παράδειγμα για το πώς οι αστικές αναπλάσεις μπορούν να σχεδιάζονται με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά και των δύο μερών στον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα του πάρκου, καθώς όπως σημειώθηκε, προωθείται ένα μοντέλο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με την ανάδειξη ενός μεγάλου παρόχου υπηρεσιών (global operator), ο οποίος θα αναλάβει την αξιοποίηση των εγκεκριμένων εμπορικών χρήσεων του πάρκου και ταυτόχρονα θα καλύπτει τις υποχρεώσεις συντήρησης και λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.