Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα Τρίτη σε δασική έκταση, στην Αγία Παρασκευή Πετρωτού Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ένας δασοκομάντο ένιωσε αδιαθεσία από τους πυκνούς καπνούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο κινητοποιήθηκαν νωρίτερα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ηςΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

