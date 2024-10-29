Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 42χρονος Αλβανός που κατηγορείται ότι μαζί με την 39χρονη ομοεθνή σύντροφό του κρατούσε σε ομηρία στην Κρήτη μια 25χρονη Ελληνίδα, την οποία εξέδιδαν έναντι αμοιβής και κακομεταχειρίζονταν.

Το ζευγάρι διώκεται για εμπορία ανθρώπων και για σωματική βλάβη.

Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης



Σύμφωνα με το cretalive.gr, το "κουβάρι" της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η κοπέλα βρέθηκε χτυπημένη και ημίγυμνη στην περιοχή του Παγκρητίου Σταδίου.

Όπως περιγράφεται ήταν η 39χρονη Αλβανίδα που από ζήλεια άρπαξε το κεφάλι της κοπέλας, το «σφήνωσε» ανάμεσα στα πόδια της και άρχισε να την χτυπάει. Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει το θύμα ο 42χρονος της έβγαλε το παντελόνι και στο τέλος την πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο όπου και την εγκατέλειψαν σε άθλια κατάσταση.

Με βάση αυτό το συμβάν αποκαλύφθηκαν όσα βίωνε η 25χρονη στα χέρια του ζευγαριού. Όπως φέρεται να αναφέρει η κοπέλα, ο 42χρονος την πήγαινε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο για ερωτικά ραντεβού που κανόνιζε η 39χρονη και η οποία εισέπραττε τα χρήματα.

Αν οι πελάτες έκαναν παράπονα, η 25χρονη «έτρωγε» ξύλο από την 39χρονη. Αυτή ήταν και ο άνθρωπος που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όπως καταγγέλλει η παθούσα. Ο 42χρονος φίλος της περιγράφεται ως ένα άβουλο ον που έκανε ό,τι του έλεγε η 39χρονη.

Όπως αναφέρεται το ζευγάρι κρατούσε "όμηρη" την 25χρονη στο σπίτι, δεν της επέτρεπαν να χρησιμοποιεί κινητό, ενώ της απαγόρευαν ακόμα και να πιει καφέ με τον αδερφό της μόνη.

Η 25χρονη είχε γνωρίσει την 39χρονη σε ένα μπαρ. Απέκτησαν φιλικές σχέσεις και επειδή δεν είχε πού να μείνει, η Αλβανίδα δέχθηκε να την φιλοξενήσει στο σπίτι της. Γρήγορα την προώθησε στις «βίζιτες» αφού δεν ήξερε, όπως της είπε, να κάνει κάτι άλλο. Και εκείνη δέχθηκε.

