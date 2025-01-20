Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Το πρώτο 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού διανύει ο 45χρονος οδηγός που έκοψε το νήμα της ζωής του 22χρονου Παναγιώτη, στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 45χρονος ο ποιος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιψυχωσικών φαρμάκων μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής το Σάββατο και εχτές αργά το απόγευμα πέρασε την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο 45χρονος επιχειρηματίας με την μοιραία Πόρσε κρατείται στη Γ πτέρυγα σε κελί που «μοιράζετε» με δύο ακόμη Έλληνες κρατούμενους.

Υπεθυμίζεται ότι μετά το δυστύχημα, «ξηλώθηκε» με εντολή του πρωθυπουργού η διοίκηση του ΑΤ Χανίων ενώ, στη θέση της απερχόμενης διοικήτριας Μάρθας Κίτσιου, τοποθετήθηκε η νέα Διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων κ. Ευστρατία Κουλαρά.

Πηγή: skai.gr

