Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 45χρονος επιχειρηματίας με την μοιραία Πόρσε

O 45χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής το Σάββατο και εχτές αργά το απόγευμα πέρασε την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού

Τροχαίο στα Χανιά: Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 45χρονος

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Το πρώτο 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού διανύει ο 45χρονος οδηγός που έκοψε το νήμα της ζωής του 22χρονου Παναγιώτη, στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο 45χρονος ο ποιος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και αντιψυχωσικών φαρμάκων μεταφέρθηκε στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής το Σάββατο και εχτές αργά το απόγευμα πέρασε την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο 45χρονος επιχειρηματίας με την μοιραία Πόρσε κρατείται στη Γ πτέρυγα σε κελί που «μοιράζετε» με δύο ακόμη Έλληνες κρατούμενους. 

Υπεθυμίζεται ότι μετά το δυστύχημα, «ξηλώθηκε» με εντολή του πρωθυπουργού η διοίκηση του ΑΤ Χανίων ενώ, στη θέση της απερχόμενης διοικήτριας Μάρθας Κίτσιου, τοποθετήθηκε  η νέα Διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων κ. Ευστρατία Κουλαρά. 

