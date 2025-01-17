Ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων

Στα Χανιά βρίσκεται η νέα Διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων κ. Ευστρατία Κουλαρά που, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προέκυψαν ως συνέπεια του θανατηφόρου τροχαίου της λεωφόρου Σούδας το περασμένο Σάββατο, παίρνει εκείνη τα ηνία του νευραλγικού πόστου, στη θέση της απερχόμενης διοικήτριας Μάρθας Κίτσιου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, η νέα διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων που είχε την ευκαιρία να πάρει από χτες μια γεύση από τα νέα της καθήκοντα, διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών του τμήματος, που οι υποχρεώσεις του είναι υπεραυξημένες.

Την ίδια στιγμή, η πρώην διοικήτρια του τμήματος Τροχαίας Χανίων, Μάρθα Κίτσιου μεταφέρθηκε στο ΑΤ Χανίων (σε ρόλο υποδιοικήτριας), ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημέρωσε τη νέα διοικήτρια σε θέματα που αφορούν το τμήμα που αναλαμβάνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.