Κατατέθηκε σήμερα -σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ – αίτημα προς την Εισαγγελία Χανίων για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου τόσο του 45χρονου δράστη του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε την ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη, όσο και των δύο ατόμων που βρίσκονταν μαζί του, εκείνη την νύχτα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες των Χανιώτικων Νέων, άρση απορρήτου των επικοινωνιών, ζήτησε και η πρώην διοικήτρια της Τροχαίας Χανίων, Μάρθα Κίτσιου, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία άρσης, ωστόσο η κα Κίτσιου φέρεται πως ανέφερε στους αξιωματικούς πως αν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια για τηλεφωνήματα στην ίδια, εκείνο το βράδυ, να γίνει άρση του απορρήτου του κινητού της.

Επίσης, φέρεται να ζήτησε και την άρση του απορρήτου των τηλεφώνων των αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο στον 45χρονο.

O 45χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο και έχει κριθεί προφυλακιστέος, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πηγή: Cretalive

