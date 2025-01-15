Προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι σε κατάσταση βαριάς μέθης προκάλεσε το φονικό τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Αντώνης στα Χανιά, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Απολογούμενος, για την κατηγορία που αφορά σε διατάραξη συγκοινωνιών, που λόγω μέθης προκλήθηκε ο θάνατος ανθρώπου, ζήτησε συγνώμη εκφράζοντας την οδύνη του όπως είπε για τον 22χρονο, λέγοντας ότι θα προτιμούσε να ήταν αυτός στη θέση του νεκρού νέου.

Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος και επισύρουν ποινή από 10 έως 20 χρόνια όπως εξήγησε ο συνήγορος του 45χρονου.

Έξω από τα δικαστήρια ο πατέρας του άτυχου 22χρονου, Παναγιώτης Καρατζής, δήλωσε ότι η οικογένειά του ανεβαίνει «Γολγοθά» και ότι δεν θα μείνει στην απόφαση του δικαστηρίου καθώς ο 45χρονος κατηγορείται για αμέλεια. «Εμείς θα επιδιώξουμε η κατηγορία να γίνει από δόλο» ώστε η κατηγορία να είναι μεγαλύτερη από 12 χρόνια, είπε φανερά συντετριμμένος.

Στην ερώτηση εάν η οικογένεια κινηθεί εναντίον των αστυνομικών απάντησε ότι αυτό το έχει αναλάβει ο Διευθυντής της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης κ. Σπυριδάκης. «Θέλω άλλη μία φορά να τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο αυτόν, διότι από την πρώτη στιγμή με πήρε τηλέφωνο και με παίρνει συνέχεια και είναι δίπλα μου», ανέφερε.

Ο πατέρας του 22χρονου είπε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την πλευρά του 45χρονου που προφυλακίστηκε, αλλά αυτό που επιθυμεί είναι «τους αρμόδιους και τα κόμματα, τους βουλευτές και τους υπουργούς να τους απασχολήσει το πρόβλημα (με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, τα δυστυχήματα και τα θύματα) γιατί είναι διαχρονικό το θέμα και για το νομό. Εγώ από την πλευρά μου πρέπει να κρατήσω την οικογένεια και τον γιο μου να μην κάνει κάτι».

Σε ό,τι αφορά την απόφαση που ελήφθη για απομάκρυνση του αστυνομικού διευθυντή Χανίων και της διοικήτριας Τροχαίας, ο κ. Καρατζής δήλωσε πως «πήρε η μπάλα και την κυρία διοικητή Τροχαίας που όλοι ξέρουν κι από ό,τι γνωρίζω, έκανε εξαιρετική δουλειά. Ξηλώθηκαν όλοι, ωραία, θα έρθουνε κάποιοι άλλοι και θα αλλάξει κάτι;».

Από πλευράς της Αστυνομίας αποφασίστηκε ο 45χρονος να αποχωρήσει από τα δικαστήρια από την πίσω πλευρά του κτιρίου και να μην περάσει μπροστά από δημοσιογράφους και πολίτες.

Πηγή: skai.gr

