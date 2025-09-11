Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Μαλίων, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, μετωπικά.

Από τη σύγκρουση τραγικό θάνατο βρήκε μια 23χρονη που οδηγούσε τη μία από τις δύο μηχανές.

Τη δεύτερη μηχανή φέρεται να οδηγούσε 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη.

Τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος ερευνά το Α.Τ. Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν σήμερα στις 5 τα ξημερώματα όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη την ώρα που κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

