Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θρίλερ στο Ψυχικό: Βρέθηκαν ανθρώπινο κρανίο και οστά κοντά σε εκκλησία

Το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό σε βραχώδες σημείο από περαστικό - Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση

Αστυνομία

Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν από περαστικό σε βραχώδες σημείο στο Ψυχικό χθες το απόγευμα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία και να ξεκινήσουν έρευνες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει ώστε να αποδειχθεί η ταυτότητα του θύματος και τόσο το ανθρώπινο κρανίο, όσο και τα οστά έχουν σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: οστά Ψυχικό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark