Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν από περαστικό σε βραχώδες σημείο στο Ψυχικό χθες το απόγευμα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η αστυνομία και να ξεκινήσουν έρευνες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει ώστε να αποδειχθεί η ταυτότητα του θύματος και τόσο το ανθρώπινο κρανίο, όσο και τα οστά έχουν σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

