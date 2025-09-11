Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην παραλιακή από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα και στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το ύψος της οδού Παραδείσου, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Τα προβλήματα προέκυψαν λόγω πτώσης υλικών στο οδόστρωμα από φορτηγό.

Στο Κέντρο οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πηγή: skai.gr

