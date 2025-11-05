​Συμβολικές κινητοποιήσεις στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάνουν σήμερα, Τετάρτη, οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε στις 6 το πρωί.

Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί στην οδό Σπύρου Πάτση, και λίγο μετά τις 11 ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο.

Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, λόγω της προγραμματισμένης οχηματοπομπής πραγματοποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρομολόγιο: Λεωφ. Αθηνών - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - Πατησίων - Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Μιχαλακοπούλου - Λεωφ. Μεσογείων - Υπ. Μεταφορών.

​Η κινητοποίηση, την οποία αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), αποτελεί αντίδραση στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Κυρανάκη και Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η συγκεκριμένη απόφαση «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Αιχμή αποτελεί επίσης η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, την οποία το συνδικάτο χαρακτηρίζει «απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών».

«Αγώνας απέναντι στη διαπλοκή»

​Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η απεργία θα κλιμακωθεί και σε όλη την Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι νομοθετεί υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.

​«Σήμερα κάνουμε μία απεργία 48ωρη με στόχο και σκοπό να πάμε να περικυκλώσουμε το Υπουργείο και να κάτσουμε για 48 ώρες έξω από το Υπουργείο, ζητώντας οπωσδήποτε συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη, που αρνείται να μας δει», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Ο αγώνας που κάνουμε και θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει με ένα πράγμα: Απέναντι στη διαπλοκή που θέλει να αφαιρέσει το έργο μας υπέρ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που την εκπροσωπεί απόλυτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ίδιος, μαζί με τον Κυρανάκη, για να διαλύσει και να αφαιρέσει από την κοινωνία τη δημόσια προσφορά που παρέχει το ταξί και να την εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες», σημείωσε.

​«Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας κατά των συμφερόντων των καρτέλ που κάνει όλη η κοινωνία. Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν και να παραδώσουμε τα αυτοκίνητά μας. Στη διαπλοκή. Δεν θα τους περάσει με τίποτα», κατέληξε.

