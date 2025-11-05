Λογαριασμός
Ρέμα - χωματερή στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος πέταξε από έπιπλα μέχρι βαλίτσες

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής - Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος

ρεμα

Σακούλες με μπάζα, έπιπλα και βαλίτσες φαίνεται να πέταξε 54χρονος σε ρέμα στην περιοχή Λακκιά, στο δήμο Θέρμης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από έρευνα αστυνομικών τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος.

Η πράξη φαίνεται να τελέστηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

