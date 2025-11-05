Η Ελλάδα θα εισπράξει επιπλέον 103 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συνόρων της και το μεταναστευτικό. Αυτό απάντησε ο επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ, στον ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργο Αυτιά, ο οποίος είχε καταθέσει ερώτηση για το πώς και με ποιο τρόπο θα στηριχθεί η Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών.

Ο Επίτροπος σημειώνει ακόμη ότι «η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εάν χρειαστεί».

Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου

«Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρέχουν σημαντική οικονομική, επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσουν τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που διατίθεται στην Ελλάδα από το 2015, είναι λίγο πάνω από 5 δισ. ευρώ, με το οποίο παρέχονται στην Ελλάδα τα μέσα για μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης.

Οι οργανισμοί στηρίζουν την Ελλάδα με την ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού και προσωπικού, στο πλαίσιο των εντολών τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κίνητρα της αντικανονικής μετανάστευσης, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά στη διαχείριση των συνόρων, τις επιστροφές, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και την ανάπτυξη νόμιμων διαύλων μετανάστευσης.

Ύστερα από την ενδιάμεση επανεξέταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ελλάδα θα εισπράξει και ένα επιπλέον κονδύλιο 103 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ για τη στήριξη των αναγκών που σχετίζονται με την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μεταξύ των οποίων και η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εάν χρειαστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

