Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για ομοφοβική επίθεση σε βάρος 26χρονου στην Αθήνα Ελλάδα 10:50, 31.07.2023

Οι τέσσερις ανήλικοι ειιτέθηκαν στον 26χρονο για την σεξουαλικότητα του, τον εξύβρισαν και τον χτύπησαν