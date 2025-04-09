Τέμπη: Τους τίτλους σπουδών όλων των πραγματογνωμόνων των οικογενειών ζητά ο εφέτης ανακριτής Μπακαΐμης  

Τους τίτλους σπουδών από όλους τους πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών ζητά ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, που ερευνά το δυστύχημα στα Τέμπη, κατόπιν αιτήματος οικογένειας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

